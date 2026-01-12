Стало известно, сколько часов россияне будут работать в январе

В январе россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 120 часов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Он отметил, что, учитывая праздники и выходные, в январе будет всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих.

«При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов», — сказал Южалин.

Он обратил внимание, что сотрудники со сменным графиком могут выходить на смены и в праздничные дни. Для таких людей применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период — квартал, полугодие или год.

В предыдущие годы (2023-2025) в январе было по 17 рабочих дней и 14 выходных, в 2022 году – 16 и 15 соответственно. Лишь в 2021 году наблюдалась сопоставимая ситуация с 15 рабочими и 16 выходными днями. Это связано с продолжительными новогодними каникулами, завершившимися в 2026 году 11 января. Первый рабочий день выпадает на 12 января, после чего последуют три полноценные пятидневные рабочие недели.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что новогодние каникулы в 2027 году, вероятно, будут почти такими же продолжительными, как и в 2026-м, при этом общее число рабочих дней может немного вырасти.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы поиска работы в декабре-январе.