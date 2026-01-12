CNN узнал о вариантах вмешательства США в ситуацию в Иране

Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране, включая военные варианты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в последние дни Трампа проинформировали о ряде возможных планов — от нанесения ударов до вариантов без прямого военного вмешательства. Некоторые из них предусматривают использование иранских силовых структур для подавления протестов.

Источники отмечают, что внутри администрации Белого дома существуют опасения по поводу военных ударов. Они связаны с риском консолидации иранского общества в поддержку властей, а также возможных ответных действий со стороны Тегерана, говорится в материале. Варианты, не предполагающие военных операций, включают кибероперации против иранских военных, введение санкций против правительства Ирана или отдельных секторов экономики страны, а также предоставление технологий Starlink для улучшения интернет-связи, уточняет телеканал.

Как отмечают авторы материала, Трамп рассматривает возможность вмешательства в том числе в контексте своих публичных обещаний нанести удар по властям Ирана в случае, если в ходе протестов пострадают люди.

В конце декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

С начала протестов в Иране 538 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Из них 490 участников протестов и 48 сотрудников силовых структур. Более 10,6 тыс. человек подверглись аресту.

Ранее президент Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков в стране.