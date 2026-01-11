В Севастополе после сигналов воздушной тревоги прекратил работу общественный транспорт

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В связи с воздушной тревогой Дирекция по развитию городской дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

10 января в Крыму объявили ракетную опасность. Незадолго до этого на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей. Специалисты призвали водителей сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

22 декабря силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку Вооруженных сил Украины в Севастополе, было сбито восемь воздушных целей.

Ранее в Донецке произошли взрывы.