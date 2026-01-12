Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме рассказали, когда ждать следующих 12-дневных новогодних праздников

Депутат Бессараб: 12-дневные новогодние праздники могут повториться в 2032 году
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Следующие 12-дневные новогодние праздники могут повториться через шесть лет — в 2032 году. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Уже сейчас можно сделать вывод о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год», — сказала депутат.

Бессараб добавила, что большинству россиян полюбились длинные праздники. По ее словам, это связано с совпадающим временем новогодних каникул у школьников и выходных дней у их родителей.

Январь 2026 года стал самым «нерабочим» январем за последние пять лет в России. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, Ярослав Нилов сообщал, что в этом месяце россияне будут трудиться всего 15 дней, а остальное время было отведено под отдых. При этом, «короткий» январь не повлияет на общее соотношение рабочих и нерабочих дней в году.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные.

