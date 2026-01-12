На Камчатке объявили о лавинной опасности

В горах Камчатского края возможен сход лавин. Об этом, ссылаясь на штормовое предупреждение регионального противолавинного центра, сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, с 13 по 15 января лавинная опасность прогнозируется на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов и города Петропавловска-Камчатского, включая бассейн реки Паратунка, территорию Кроноцкого заповедника, а также вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевскую группу вулканов.

В связи с опасностью схода лавин туристы, охотники и любители экстремального отдыха должны внимательно следить за обстановкой и в указанное время избегать походов в горы.

11 января движение в направлении грузино-российской границы в районе Гудаури–Коби через Крестовый перевал было закрыто для всех видов транспорта с из-за опасности схода лавин. Пограничный пункт «Верхний Ларс» заблокировал въезд и выезд.

Ранее в Сочи девочку с отцом накрыло снежной лавиной.