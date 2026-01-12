Составлен черный список слов, которые засоряют русский язык

Русский язык всегда отличался гибкостью, глубиной и способностью превращать мысль в действие. Но последние годы принесли ему новую бытовую угрозу. Мы сами начали размывать собственную речь: бесконечными словами-паразитами, ленивыми жаргонизмами, неуклюжими англицизмами, которые заполняют паузы. Эксперт по коммуникациям Седа Каспарова рассказала «Газете.Ru», какие слова и выражения сильнее всего засоряют русский язык, почему они создают ощущение неуверенности и хаоса в общении и на какие формулировки стоит их заменить.

Парадокс в том, что люди говорят и пишут больше, чем когда-либо, но смыслов в речи становится все меньше.

По словам эксперта, первое, что разрушает качество речи, — это привычные нам всем в повествовании слова-паразиты: «как бы», «типа», «ну», «короче», «в общем», «вот», «значит».

«Многим кажется, что они просто заполняют паузы. На самом же деле эти слова делают речь рыхлой, малословной и неубедительной. Когда человек говорит: «ну, я как бы хотел», мозг собеседника считывает сомнение, а не позицию. Если вы замечаете за собой такие фразы, попробуйте сделать паузу. Пауза — это знак уверенности, а не глупости или отсутствия правильного ответа. Вы берете время на обдумывание и формулирование своих мыслей, а это всем нам полезно», — объяснила Каспарова.

Особенно в условиях клипового мышления и голосовых сообщений пауза стала редкостью, но именно она возвращает речи вес. Умение помолчать несколько секунд сегодня все чаще воспринимается как признак зрелости и осознанности.

Следующая группа, которую мы часто воспринимаем как должную, жаргонизмы и заимствованные молодежные слова, которые люди часто используют автоматически: «кринж», «рофлить», «вайб», «тильт», «краш».

«Кажется, что такие слова добавляют эмоций и делаю разговор свойским. На самом же деле в профессиональной или даже бытовой коммуникации они создают ощущение легкомыслия. Вместо «я в тильте» можно сказать «меня раздражает эта ситуация», а «кринж» заменить на «мне было неловко». Эмоция сохраняется, но вы не обесцениваете собственную речь. Кроме того, вы более честно выражает свое состояние и учитесь быть прямолинейнее в описании внутреннего ощущения, о чем нам в силу разных личных моментов, бывает сложно упоминать», — подчеркнула она.

Каспарова отмечает, что проблема не в самих новых словах, а в их неосознанном и неуместном использовании. Часть заимствований — это краткосрочная мода, которая быстро исчезает, а часть закрепляется в языке, если у слова нет точного аналога. Важно учитывать контекст и цель общения.

Отдельный пласт, который заметно утяжеляет речь, — просторечия. Слова вроде «хреново», «пофиг», «коряво», «в натуре», «дёшево-сердито», по словам эксперта, «стягивают нас вниз».

«Когда человек говорит «да это фигня», это уже не описание ситуации, а отношение к ней: пренебрежение, раздражение, усталость. Я неоднократно просила своих студентов заменить такие слова на более точные: не «фигня», а «не подходит». От этого меняется тон вашего общения», — пояснила эксперт.

Каспарова также отметила, что русский язык сегодня страдает от неоправданных англицизмов, которые вошли в обиход слишком легко: «фоллоу-ап», «дедлайн», «коллаборация», «перформанс», «кастдев», «инфлюенсер», «ревью».

«Мы действительно живем в глобальном мире, и заимствования нормальны. Но когда человек полностью строит на этом речь и вместо простого «созвонимся позже» говорит «давай сделаем колл», или заменяет «передай, пожалуйста, информацию» на «скинь апдейт», то создается ощущение, что русский эквивалент забыт. А ведь русские аналоги прекрасно звучат: «договоримся», «уточню позже», «совместная работа», «обратная связь». Я не против новых слов, скорее, я за ясность и уместность их применения», — пояснила тренер.

Она также добавила, что за речевым мусором часто стоят не сами слова, а психологические механизмы.

«Речь — это зеркало нашего внутреннего состояния. Если вы говорите ясно, значит, вы мыслите ясно», — объяснила Каспарова.

Эксперт предложила несколько замен, которые помогут сделать речь чище:

вместо «как бы» — пауза;

вместо «ну, короче» — «если коротко», «главная мысль в том, что…»;

вместо «кринж» — «мне неловко», «я чувствую дискомфорт»;

вместо «фигня» — «не подходит», «некачественно», «нужно доработать»;

вместо «дедлайн» — «срок»;

вместо «коллаборации» — «совместный проект»;

вместо «ревью» — «анализ» или «обратная связь».

«Важно помнить, что чистая речь: про уважение к себе, к собеседнику, к ситуации. Иногда одно убранное слово-паразит делает мысль сильнее в два раза. Не нужно говорить сложнее, старайтесь быть честнее», — резюмировала Каспарова.

Ранее выяснилось, что удаленная работа сократила словарный запас россиян.