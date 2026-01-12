В Иране заявили о планах Трампа помочь протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп решил вмешаться в ситуацию в Иране. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«По сути, Трамп решил помочь протестующим в Иране. Он еще не решил, как и когда это произойдет», — сказал собеседник издания.

До этого телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни главу Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее Трамп заявил о готовности США помочь Ирану.