Общество

Москвичам пообещали настоящие крещенские морозы во второй половине января

Синоптик Тишковец: в Москву на Крещение придут морозы до -25°C
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москву во второй половине января придут настоящие крещенские морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«По предварительным расчетам, 19-го января, как и полагается, ударят настоящие крещенские морозы — под утро до -20°C…-25°C», — написал синоптик.

Тишковец добавил, что 20 и 21 января ночью столбики термометров в столице опустятся до -25°C...-30°C, днем температура воздуха составит -12°C...-17°C. По словам специалиста, эти показатели окажутся на 15 градусов ниже климатической нормы. При этом аномальные морозы, как ожидается, продержатся неделю, отметил синоптик.

Несколькими часами ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что южный циклон накроет Московский регион ближайшей ночью. По его словам, за сутки выпадут от трех до восьми миллиметров осадков. Днем 12 января Москва и окрестности окажутся практически в центре южного циклона.

Ранее высота сугробов в Москве превысила климатическую норму.

