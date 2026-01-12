В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне работы ПВО прозвучали несколько взрывов

В Одессе раздались несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса INFO».

В городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), слышны многочисленные пулемётные очереди. В небе видны вспышки.

Энергетическая компания ДТЭК объявила, что из-за атак в Одесском районе, в том числе в Одессе, для предотвращения масштабных аварий из-за перегрузки сети возможны аварийные отключения электричества.

7 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по Одессе и Ильичевску, в результате чего был уничтожен элитный отряд Вооруженных сил Украины и восемь офицеров НАТО.

В этот же день вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что после взрывов в Одесской области оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры.

1 января сообщалось, что на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области возник пожар на фоне удара.

Ранее в США раскрыли последствия ударов российских войск по портам Одессы.