Еврокомиссар по обороне выступил за создание стотысячной армии ЕС

Еврокомиссар Кубилюс призвал создать постоянную европейскую 100-тысячную армию
В Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, необходимо также создать европейский совет безопасности, в котором около 10-12 членов обсудят ключевые вопросы обороны Евросоюза.

Еврокомиссар добавил, что Европа находится под давлением оборонных вызовов, объединению нужен «большой взрыв» в этой сфере». Он добавил, что еще в прошлом году, когда была представлена новая оборонная стратегия ЕС, не существовало стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии.

«Сегодня еще более очевидно, что нам необходимо строить независимость Европы», — подчеркнул Кубилюс.

В декабре в интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен укрепить свою оборону «в самое ближайшее время», и объединение уже приняло программу по расширению обороноспособности. Она подчеркнула, что у ЕС «нет такой роскоши, как время».

Ранее сообщалось, что в Германии планируют ввести призыв в армию по жеребьевке.

