Переговоры о мире на Украине
Беспилотники ВСУ повредили семь домов в Воронеже. Военная операция, день 1418-й

Алексей Коновалов/ТАСС

Взрывы ночью произошли в Киеве. Беспилотники ВСУ, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь домов, в результате атаки пострадали четыре человека. Энергохолдинг ДТЭК назвал ситуацию с электричеством на Украине самой сложной за всю зиму. Газета Politico сообщила об опасениях некоторых европейских чиновников, которые считают, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:08

Молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов в Воронеже, скончалась в реанимации, сообщил Гусев.

8:53

Совет безопасности ООН на предстоящем заседании по Украине должен принять конкретные шаги по «принуждению» России к справедливому и долговременному миру, заявил постпред Украины при организации Андрей Мельник.

8:42

Президент Украины Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в своем окружении в разгар войны, пишет газета Berliner Zeitung.

8:31

Размещение европейских войск на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения «Орешника», заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

8:23

В данный момент на Украине фиксируется самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

8:17

Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщил украинский «24 канал».

8:12

Некоторые чиновники Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине, пишет издание Politico.

8:04

🔴 Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате пострадали четверо человек.

8:01

