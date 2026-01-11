Стала известна личность погибшей после атаки ВСУ на Воронеж

Погибшая после ночной атаки дронов на Воронеж была учительницей русского языка

В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж от полученных ранений скончалась учительница русского языка и литературы школы № 84 Дина Дубинина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Там заявили, что за время преподавательской деятельности женщина зарекомендовала себя творческим, эрудированным педагогом, ответственным, надежным сотрудником, наставником для молодых специалистов, отзывчивым классным руководителем. В пресс-службе отметили, что Дубинина пользовалась большим авторитетом среди коллег, учеников и их родителей.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Воронеж в ночь на 11 января. В результате пострадали четыре человека — один мужчина и три женщины. Одну из раненых спасти не удалось, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Повреждения получили жилые дома, автомобили, специальная техника и объект одной из спасательных служб. В мэрии Воронежа рассказали, что были выявлены повреждения и в местной православной гимназии.

Ранее в Саратове два человека погибли из-за атаки беспилотников.