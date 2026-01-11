Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Стала известна личность погибшей после атаки ВСУ на Воронеж

Погибшая после ночной атаки дронов на Воронеж была учительницей русского языка
Telegram-канал «Администрация Воронежа»

В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж от полученных ранений скончалась учительница русского языка и литературы школы № 84 Дина Дубинина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Там заявили, что за время преподавательской деятельности женщина зарекомендовала себя творческим, эрудированным педагогом, ответственным, надежным сотрудником, наставником для молодых специалистов, отзывчивым классным руководителем. В пресс-службе отметили, что Дубинина пользовалась большим авторитетом среди коллег, учеников и их родителей.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Воронеж в ночь на 11 января. В результате пострадали четыре человека — один мужчина и три женщины. Одну из раненых спасти не удалось, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Повреждения получили жилые дома, автомобили, специальная техника и объект одной из спасательных служб. В мэрии Воронежа рассказали, что были выявлены повреждения и в местной православной гимназии.

Ранее в Саратове два человека погибли из-за атаки беспилотников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596509_rnd_6",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+