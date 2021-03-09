Выстреливший в школьницу полицейский в Москве получил три года условно

Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего полицейского, прострелившего ногу школьницы из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Хулиганство с применением насилия».

«Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года», — рассказали в пресс-службе.

6 декабря сотрудник полиции, который был не при исполнении долга, выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета. По данным следствия, мужчина был другом семьи пострадавшей школьницы. После инцидента его уволили из правоохранительных органов.