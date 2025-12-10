Paramount могут увеличить стоимость предложения о покупке Warner Bros.

Paramount Skydance Corp. рассматривает перспективу увеличения стоимости предложения о приобретении Warner Bros. Discovery (WBD) с целью заручиться поддержкой совета директоров в споре с Netflix. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сообщается, что во вторник, 9 ноября, глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон провел встречу с инвесторами WBD в попытке убедить их в более выгодных условиях их предложения по сравнению с Netflix.

Кроме того, бизнесмен постарался развеять их опасения по поводу финансовой зависимости Paramount от инвесторов с Ближнего Востока. По итогам встречи один из инвесторов Paramount Марио Габелли высоко оценил работу компании, отметив, что их предложение перспективнее и проще, поэтому Netflix придется поднять цену.

8 декабря корпорация Paramount Skydance направила WBD тендерное предложение о выкупе акций компании по цене $30 за бумагу, включая сегмент Global Networks, куда входят такие известные телеканалы, как CNN, TNT Sports и Discovery. Отмечалось, что общая сумма предложенной сделки составит $108,4 млрд.

5 декабря стало известно, что стриминговая платформа Netflix и компания Warner Bros. Discovery заключили соглашение о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд. В компании уточнили, что в рамках соглашения Netflix также приобретет телестудии HBO Max и HBO. Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

Ранее Трамп заявил, что сделка Netflix и Warner Bros. может стать проблемой.