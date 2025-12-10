Ъ: дело о попытке создать террористическую ячейку в учреждении СК передали в суд

Главное управление Следственного Комитета России ( ГУ СКР) завершило расследование в отношении Александры Житенко — бывшей посудомойки кадетского корпуса СКР имени Александра Невского. Женщину обвиняют в участии в проукраинской террористической организации и вербовке одного из кадетов, сообщает «КоммерсантЪ».

По информации следствия, Житенко в апреле 2023 года добровольно вступила в организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)» и занималась ее пропагандой деятельность, пытаясь вовлечь несовершеннолетнего в деятельность организации. Помимо этого, женщина снабжала кадета специализированной литературой по минно-взрывному делу, учила его приемам конспирации, а также изготавливать тайники и вести разведку местности.

Как пишет «Ъ» молодой человек так и не поддался на уговоры.

В июле 2024 года ГУ СКР возбудила простив Житенко первое уголовное дело за ее предполагаемое участие в террористической организации, позднее объединив его с делом о вербовке кадета. Следователи уточнили, что женщина действовала совместно с другими неустановленными лицами.

Фигурантку заключили под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Дело передано в военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Госдума одобрила пожизненное наказание за вербовку детей.