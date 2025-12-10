Звезда «Барселоны» обошел Мбаппе и установил рекорд в Лиге чемпионов

Футболист каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль обновил рекорд результативности для игроков, не достигших 19-летнего возраста.

В домашнем матче против «Айнтрахта» (2:1) Ямаль отдал голевую передачу на Жюля Кунде, что стало 17-м результативным действием форварда в турнире — 8 голов и 9 передач. Таким образом, он обошел Килиана Мбаппе из «Реала», который в 18 лет, выступая за «Монако» и «ПСЖ», имел в своем активе 10 забитых мячей и 3 паса.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

