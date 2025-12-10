На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Барселоны» обошел Мбаппе и установил рекорд в Лиге чемпионов

Ямаль обошел Мбаппе и установил рекорд результативности Лиги чемпионов
Benoit Tessier/Reuters

Футболист каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль обновил рекорд результативности для игроков, не достигших 19-летнего возраста.

В домашнем матче против «Айнтрахта» (2:1) Ямаль отдал голевую передачу на Жюля Кунде, что стало 17-м результативным действием форварда в турнире — 8 голов и 9 передач. Таким образом, он обошел Килиана Мбаппе из «Реала», который в 18 лет, выступая за «Монако» и «ПСЖ», имел в своем активе 10 забитых мячей и 3 паса.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Комментарии
Комментарии
