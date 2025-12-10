На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число жертв пожара в жилом доме в Китае возросло до 12

Xinhua: 12 человек погибли в пожаре в жилом доме на юге Китая
Graeme Kennedy/Shutterstock/FOTODOM

Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в провинции Гуандун на юге Китая, возросло до 12 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Пожар произошел во вторник вечером в четырехэтажном доме в районе Чаонань городского округа Шаньтоу провинции Гуандун. Сгоревшая площадь составила приблизительно 150 квадратных метров. В настоящее время ведется расследование причин пожара.

До этого сообщалось о восьми погибших в результате пожара.

Накануне в столице Индонезии Джакарте вспыхнул пожар в офисном здании, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая беременную женщину.

В конце ноября в жилом комплексе в Гонконге, где проживали около четырех тысяч человек, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, причиной стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них погибли.

Ранее жители сгоревшего ЖК в Гонконге заявили, что еще год назад предчувствовали катастрофу.

