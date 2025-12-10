Отдыхавшая в Кении россиянка получила ожоги из-за горящей змеи

Российская туристка получила ожоги в Кении, когда местные жители подожгли рядом с ней змею. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

В ноябре 28-летняя москвичка Мария К. приехала на отдых в африканскую страну. Три дня спустя, когда она находилась в ресторане на озере Виктория в городе Кисуму, внутрь заползла большая змея.

Кенийцы решили избавиться от рептилии радикальным способом — они залили помещение бензинном и подожгли. Испуганная Мария забралась на стул, однако это ее не спасло.

Туристку госпитализировали с ожогами второй и третьей степени на более чем 40% тела. В больнице Найроби ей уже сделали четыре операции, недавно она перенесла переливание крови из-за заражения и находится под капельницами.

Родные Марии пытаются организовать ее транспортировку в Россию, но МИД РФ не согласовал перевозку пострадавшей из-за тяжести полученных ею травм.

Также известно, что у девушки не было страховки, поэтому близкие самостоятельно оплачивают ее лечение и были вынуждены открыть денежный сбор. Они просят помощи, чтобы спасти жизнь Марии.

