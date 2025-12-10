Ученый опроверг начало лечения онкобольных новыми вакцинами

Выпущенные вакцины от рака пока ни на ком применять не будут, сообщения об их массовом производстве также преждевременны. Слухи о том, что препарат уже начинают использовать для лечения онкобольных – это не более, чем «испорченный телефон на предприятии», заявил 360.ru директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый напомнил, что в центре Гамалеи выпустили первые три валидационные серии вакцин от рака, однако опроверг сообщение о том, что их будут на ком-то применять.

«Мы их выпустили, они прошли все стандарты качества, но это не значит, что их кто-то вводил. Никаким больным их не вводили. А больше ничего не выпущено», — заявил Гинцбург.

По его словам, говорить об этом пока рано, как и о том, что запущено серийное производство вакцин. Эту тему можно будет поднять не ранее 2026 года, когда проект профинансируют из госбюджета, заключил эксперт.

Напомним, накануне он сообщил, что были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Она полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии вакцин. Самым главным он назвал то, что в онкологическом центре Герцена под руководством академика Андрея Каприна был получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии, — «начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК, а также применением у больных людей».

Ранее стало известно, что в Центре Гамалеи подали заявку на вакцину от лихорадки Чикунгунья еще три года назад.