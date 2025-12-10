На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине отвергли установленный Трампом дедлайн по соглашению к Рождеству

«РБК-Украина»: Трамп не устанавливал дедлайна по мирному соглашению к Рождеству
Vadim Ghirda/AP

Администрация президента США Дональда Трампа действительно хочет получить ответ от Украины по мирному плану как можно скорее, однако установленного дедлайна по подписанию соглашения к Рождеству нет. Об этом сообщил источник издания «РБК-Украина», комментируя соответствующую публикацию Financial Times.

По данным собеседника, о конкретных сроках речи не идет. По его словам, команда президента США ждет быстрого ответа, и он действительно может быть «до Рождества». Но конкретных требований по датам установлено не было, подчеркнул источник.

До этого Financial Times со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «считаные дни», чтобы тот дал ответ на предложенный мирный план.

По их словам, Трамп рассчитывает заключить мирное соглашение к католическому Рождеству — 25 декабря.

Также президент США заявил, что Владимиру Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Он вновь упрекнул украинского лидера в том, что тот не ознакомился с актуальной версией этого документа. По словам президента США, мирный план высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал Зеленскому «найти время».

Ранее в Европе предостерегли от «дешевого прекращения огня» и «дорогого мира» для Украины.

Переговоры о мире на Украине
