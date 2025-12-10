Средства ПВО за два часа сбили 12 украинских беспилотников над тремя регионами

Минобороны: за два часа над тремя регионами России сбили 12 беспилотников ВСУ

В течение двух часов дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени.

По данным ведомства, пять дронов были сбиты над Брянской областью, еще пять — над Московской областью, включая четыре, которые направлялись в сторону Москвы, и два — над Калужской областью.

Утром Минобороны России сообщило, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников в четырех российских регионах. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА было перехвачено в Брянской области, два — в Калужской области, и по одному в Белгородской и Московской областях.

Утром накануне украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая ребенка. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.