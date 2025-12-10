Постпред в ООН Мельник: Россия получит дырку от бублика, а не Украину

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник отверг территориальные уступки, использовав фразу из многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» в своем выступлении. Трансляция велась на YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

Посол подчеркнул, что территории и суверенитет страны не продаются.

«Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой — дырку от бублика получите вы, а не Украину», — заявил Мельник, произнеся при этом последнюю фразу на русском языке.

Таким образом он сделал отсылку к знаменитой фразе Глеба Жеглова, которого сыграл Владимир Высоцкий, «Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова!»

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что делегациям Киева и Вашингтона не удалось достичь соглашения по территории Донбасса. По его словам, предложения Соединенных Штатов требуют дальнейшего обсуждения по «ряду чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности и территориальную принадлежность Донбасса.

