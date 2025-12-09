8 новых российских фильмов: рейтинг — от худшего к лучшему

В Москве подошел к концу IV открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Кинокритик Павел Воронков оценил все восемь фильмов основного конкурса смотра и рассказывает о них в порядке от худшего к лучшему. Среди них — переосмысление «Снегурочки» Островского, драма про миссионеров, которые крестят ямальских оленеводов в дни августовского путча, сурвайвал-триллер об охотниках на Памире.