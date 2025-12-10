На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассмотрят законопроект о выходе страны из НАТО

Конгрессмен Масси внес в палату представителей законопроект о выходе США из НАТО
Kevin Mohatt/Reuters

Конгрессмен-республиканец Томас Масси внес на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий выход США из НАТО. Об этом сообщается на сайте политика.

Законодатель назвал Североатлантический альянс пережитком холодной войны и отметил, что Соединенные Штаты должны покинуть блок. По его мнению, деньги, вкладываемые в организацию, необходимо использовать для защиты американского государства, а не социалистических стран.

Масси напомнил, что НАТО был создан для противодействия СССР, который распался более 30 лет назад. При этом участие в альянсе стоило американским гражданам триллионы долларов и продолжает создавать риски вовлечения страны в иностранные конфликты.

«Америка не должна быть «одеялом безопасности» для всего мира — особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону», — подчеркнул конгрессмен.

Законопроект обязывает президента США официально уведомить НАТО о выходе в соответствии со статьей 13 договора, а также вводит запрет на использование госсредств для финансирования структур организации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО должны были распустить еще в XX веке.

