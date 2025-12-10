На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде заявили о «невиданном» кризисе в отношениях США и Европы

Сенатор Пушков: США и ЕС вступают в невиданный в истории кризис
Pavel Kashaev/Global Look Press

США и Европа вступают в «глубокий и острый идейный и политический кризис», которого еще не было в современной истории. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Критика европейского руководства содержится и в только что опубликованной Стратегии национальной безопасности США, то есть в «доктрине Трампа». Судя по всему, США и Европа вступают в глубокий и острый идейный и политический кризис в своих отношениях — кризис, невиданный в современной истории», — написал Пушков.

Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что у США «нет общих ценностей» с Евросоюзом, если в ЕС бросают людей антимигрантских взглядов людей в тюрьму «за твит» или отменяют результаты выборов, «как это было в Румынии».

Напомним, что 5 декабря 2025 года года Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности США, в которой американцы обвинили Евросоюз в чрезмерном регулировании, миграционных проблемах и цензуре.

Европейских чиновников некоторые пункты документа возмутили. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми часть положений новой стратегии, а Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США обратить критику на Россию вместо Европы. Также после публикации новой стратегии европейские чиновники и аналитики заявили о глубоком расколе в 80-летнем альянсе между Европой и США.

Ранее сенатор Пушков писал, что новая стратегия безопасности США свидетельствует о разногласиях Штатов и Европы по Украине.

