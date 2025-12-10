Успеть до Рождества: Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по мирному соглашению

Посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу предложенного Вашингтоном мирного соглашения, требующего от Украины признать территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Президент Украины сообщил своим европейским коллегам, что в ходе субботнего телефонного разговора спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер требовали от него принятия быстрого решения. Источник FT, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение соглашения к католическому Рождеству — 25 декабря.
Зеленский ответил представителям США, что ему нужно время для консультаций с европейскими союзниками.
Один из западных чиновников считает, что украинская сторона оказалась в сложном положении: между условиями России по территориям, которые она не готова принять, и требованиями США, которые она не может отклонить.
«Честно говоря, американцы сегодня ищут компромисс», — сообщил Зеленский журналистам на брифинге в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в понедельник вечером.
В понедельник в Лондоне президент Украины встретился с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Они посоветовали не спешить соглашаться на требования США. Во вторник вечером Зеленский заявил, что он «очень активно» работает над компонентами соглашения о прекращении войны.
«Украинская и европейская составляющие уже более детально проработаны, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Совместно с американской стороной мы рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и оперативными», — сказал Зеленский.
В понедельник в интервью Politico Трампа спросили, установил ли он сроки для заключения сделки с Зеленским.
«Ну, ему придется взяться за дело и начать, скажем так, принимать условия… потому что он проигрывает», — ответил президент США, добавив, что Украина «проигрывает».
Важное время для выборов
Также в интервью Politico Трамп повторил призывы к проведению выборов президента на Украине.
«Сейчас важное время для проведения выборов», — заявил Трамп.
По его словам, украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора».
Зеленский во вторник ответил, что согласен на выборы и не держится за власть, но провести их можно только при определенных условиях. Ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Для этого Украине потребуется помощь США и европейских партнеров.
Как идут переговоры
Зеленский заявил, что переговоры с европейскими союзниками и США сосредоточены на рамочном соглашении из 20 пунктов, в котором изложен проект мирного плана, а также на отдельном документе о гарантиях безопасности для Киева. Третий документ описывает планы восстановления Украины.
Изменения в плане из 20 пунктов, разработанные в последние дни европейскими и украинскими чиновниками, вероятно, будут переданы США в среду. Зеленский сообщил, что ожидает встреч с членами команды Трампа на этой неделе.
По словам американского источника газеты The Wall Street Journal (WSJ), основные споры идут вокруг трех аспектов мирного проекта:
- какую территорию Украина должна передать России в рамках мирного плана;
- сможет ли Украина когда-либо вступить в НАТО;
- и каким образом замороженные в Европе российские активы могут быть использованы для финансирования восстановления Украины.
В понедельник Зеленский заявил, что не готов уступить украинские территории России, несмотря на давление со стороны США. Он повторил то, что европейские чиновники заявляли несколько дней: без четких гарантий безопасности, включая обязательства США поддержать европейские силы, Украине рискованно идти на значительные уступки.
Многие европейские чиновники в частном порядке говорили WSJ, что для разрешения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, если только на поле боя не произойдет серьезных изменений.
«Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, трудно представить, как, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, мы можем добиться быстрых результатов», — заявил высокопоставленный европейский чиновник.
Высокопоставленные представители администрации Трампа настаивают, что не подталкивают Украину к сделке, которая ей не нравится. По их словам, цель — соглашение, приемлемое для обеих сторон, которое гарантирует суверенитет Украины и защитит его в долгосрочной перспективе.