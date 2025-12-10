В России зафиксировали сокращение площадей продуктовых магазинов

В России крупнейшие продуктовые ритейлеры за девять месяцев 2025 года открыли около 5,3 тыс. новых магазинов, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

Отмечается, что общий прирост торговых площадей упал почти на 10%, — это рекордный показатель за последние несколько лет. К такой ситуации привели снижение покупательской активности среди жителей страны и ростом издержек.

Как пояснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, это увеличивает сроки окупаемости новых торговых объектов. Торговые сети переходят к оптимизации, уменьшая среднюю площадь новых точек и закрывая те, что не приносят прибыль. В среднем площадь магазинов уменьшилась на 0,7%.

Вместо открытия новых магазинов ритейлеры решили сфокусироваться на компактных форматах «у дома» и дискаунтерах. Либо они меняют подходы к развитию, рассказала изданию партнер NF Group Марина Малахатько.

Ранее сообщалось, что офлайн-ритейлеры начали борьбу с маркетплейсами.