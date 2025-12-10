Драмтеатр в Мариуполе планируют открыть до Нового года

Мариупольский драмтеатр, в котором ведутся восстановительные работы, планируют открыть 25 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Игоря Солонина.

Новый сезон начнется с премьеры спектакля «Аленький цветочек».

«25 [декабря] планируется открытие <...> Мы ждем, в предвкушении этой даты. Волнуемся и надеемся, что будет все готово», — сказал он, отметив, что театр был практически полностью уничтожен.

По его словам, по планам подрядчика к этой дате будут выполнены 90% работы, финальные технические работы проведут после открытия.

Солонин рассказал, что труппу Мариупольского драмтеатра набрали «с нуля». Среди артистов — представители нескольких российских субъектов, в том числе молодые актеры.

Реконструкцию взорванного в марте 2022 года драматического театра Мариуполя планировали завершить до конца 2024 года. Изначально сообщалось, что здание могут полностью снести.

Ранее в ДНР сообщили об итогах расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя.