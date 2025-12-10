На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Драмтеатр в Мариуполе планируют открыть до Нового года

Солонин: восстановленный мариупольский драмтеатр откроют 25 декабря
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Мариупольский драмтеатр, в котором ведутся восстановительные работы, планируют открыть 25 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Игоря Солонина.

Новый сезон начнется с премьеры спектакля «Аленький цветочек».

«25 [декабря] планируется открытие <...> Мы ждем, в предвкушении этой даты. Волнуемся и надеемся, что будет все готово», — сказал он, отметив, что театр был практически полностью уничтожен.

По его словам, по планам подрядчика к этой дате будут выполнены 90% работы, финальные технические работы проведут после открытия.

Солонин рассказал, что труппу Мариупольского драмтеатра набрали «с нуля». Среди артистов — представители нескольких российских субъектов, в том числе молодые актеры.

Реконструкцию взорванного в марте 2022 года драматического театра Мариуполя планировали завершить до конца 2024 года. Изначально сообщалось, что здание могут полностью снести.

Ранее в ДНР сообщили об итогах расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами