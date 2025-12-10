На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Доктор Мясников предложил не верящим в медицину россиянам лечиться мочой

Доктор Мясников пожаловался на игнорирование доказанных медицинских рекомендаций
true
true
true
close
«Россия 1»

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале посетовал, что многие его читатели чаще доверяют антинаучным утверждениям о здоровье, чем проверенным медицинским рекомендациям.

«Да делайте вы, что хотите! Не принимайте статины, не пейте кофе, хоть захлебнитесь водой, и лечитесь хоть мочой!!!» — написал он.

По словам специалиста, в комментариях к его публикациям нередко ставят под сомнение достоверность постов, даже когда они сопровождаются ссылками на научные исследования. Мясников выразил недовольство, заметив, что люди игнорируют доказанные советы и проявляют доверие к альтернативным и недоказанным методам лечения.

Телеведущий предположил, что если бы он сам публиковал антинаучные рекомендации, россияне, вероятно, им бы следовали. Он отметил, что у сторонников научной медицины и у пропагандистов альтернативных практик совершенно разные возможности убеждения: первым приходится многократно доказывать даже общеизвестные факты, тогда как вторым не нужно подтверждать свои утверждения.

Несмотря на критику и сопротивление, Мясников пообещал продолжать заниматься медицинским просвещением и информировать людей о доказанных способах поддержания здоровья.

Ранее врач предупредил о риске сердечного приступа из-за одной ночной привычки.

