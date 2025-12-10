На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала «цинизмом» требование Зеленского для проведения выборов

Захарова сочла новым уровнем цинизма требования Зеленского к проведению выборов
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Требование Владимира Зеленского к США и странам Европы обеспечить безопасность для проведения выборов на Украине является новым уровнем цинизма даже для него. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом, не заявив о том, что утратила свою независимость», — сказала Захарова.

Накануне президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно подискутировали о необходимости проведения на Украине выборов главы государства. Трамп выразил мнение, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ заявил, что он готов, но только при определенных условиях.

По словам Зеленского, ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов.

Ранее военкор рассказал, чем полезен России живой Зеленский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами