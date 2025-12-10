Захарова назвала «цинизмом» требование Зеленского для проведения выборов

Требование Владимира Зеленского к США и странам Европы обеспечить безопасность для проведения выборов на Украине является новым уровнем цинизма даже для него. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом, не заявив о том, что утратила свою независимость», — сказала Захарова.

Накануне президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно подискутировали о необходимости проведения на Украине выборов главы государства. Трамп выразил мнение, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ заявил, что он готов, но только при определенных условиях.

По словам Зеленского, ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов.

