Сальдо считает, что Зеленский ездит в Европу за гарантиями личной безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский совершает поездки в европейские страны, чтобы решить вопрос гарантий личной безопасности. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.

»[Зеленский], путешествуя по Европе, по большей части сейчас решает вопросы гарантий своей личной безопасности после ухода», — сказал он.

По мнению Сальдо, Зеленский осознает, что является «отыгранной фигурой» для западных союзников.

Херсонский губернатор также заявил, что США хотят сместить украинского президента и добьются этого.

По его словам, Великобритания уже подготовила ему замену на случай проведения президентских выборов на Украине.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина готова провести президентские выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Он отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет добиться мирного соглашения по Украине к Рождеству.