Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололеда

В течение дня в некоторых районах Москвы ожидается снег, также возможно образование гололедицы. На фоне непогоды москвичам рекомендуется использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Горожан также призвали быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также заблаговременно снижать скорость рядом с пешеходными переходами.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в среду, 10 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой до +2°C. Синоптик предупредил, что южный и юго-западный ветер будет достигать 3–8 м/с, а атмосферное давление вырастет до 748 мм рт. ст. По его оценке, возможны слабые магнитные бури.

К выходным, подчеркнул Тишковец, в Москву подойдет холодный фронт. Ожидаются снегопады, метель и штормовой ветер до 15–20 м/с в ночь на субботу. После этого в регионе установятся морозы: ночью температура опустится до –7…–10°C, днем — до –4…–7°C, что соответствует климатической норме декабря. На дорогах, по его словам, образуется гололедица, и в городе начнется метеорологическая зима.

Ранее синоптик предупредил москвичей об «арктическом вторжении».