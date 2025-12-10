«АвтоВАЗ» вернется к пятидневной рабочей неделе с 1 января

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал указ о возвращении производителя к пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года. Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года. Думаю, дополнительно тут никаких комментариев не нужно», — заявили в пресс-службе компании.

«АвтоВАЗ» перешел на сокращенную четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября 2025 года, чтобы сохранить рабочие места в условиях снижения спроса, планируется, что режим продлится до конца 2025 — начала 2026 года.

С весны производитель не раскрывает данные о месячных продажах автомобилей Lada. По данным «Автостата», реализация легковых Lada в январе-ноябре 2025 года упала на 25,3%, до 298,4 тыс. шт.

В октябре «АвтоВАЗ» и его президент Максим Соколов попали под санкции ЕС.

Ранее Миронов призвал Счетную палату проверить «АвтоВАЗ».