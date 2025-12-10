На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» вернется к пятидневной рабочей неделе с 1 января

Глава «АвтоВАЗа» подписал указ о возвращении к пятидневной рабочей неделе
true
true
true
close
РИА «Новости»

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал указ о возвращении производителя к пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года. Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года. Думаю, дополнительно тут никаких комментариев не нужно», — заявили в пресс-службе компании.

«АвтоВАЗ» перешел на сокращенную четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября 2025 года, чтобы сохранить рабочие места в условиях снижения спроса, планируется, что режим продлится до конца 2025 — начала 2026 года.

С весны производитель не раскрывает данные о месячных продажах автомобилей Lada. По данным «Автостата», реализация легковых Lada в январе-ноябре 2025 года упала на 25,3%, до 298,4 тыс. шт.

В октябре «АвтоВАЗ» и его президент Максим Соколов попали под санкции ЕС.

Ранее Миронов призвал Счетную палату проверить «АвтоВАЗ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами