Медведчук заявил о начале политического уничтожения Зеленского

Медведчук: Трамп запустил процесс политического уничтожения Зеленского
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Процесс политического уничтожения Владимира Зеленского запущен, и первым шагом в этом процессе являются слова американского лидера Дональда Трампа, который ранее предложил провести президентские выборы на Украине. Такое мнение в статье «Смотрим. ру» высказал председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Если Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе,» — отметил политик.

Медведчук также напомнил, что Зеленский с самого начала был против Трампа и его политики, однако президенту Украины «дали четкий приказ подчиниться, он его не выполнил».

«Процесс политического уничтожения Зеленского запущен, но может подвести казус исполнителя,» — отметил он.

Накануне Трамп заявил, что Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Он вновь упрекнул украинского лидера в том, что тот не ознакомился с актуальной версией этого документа. По словам президента США, мирный план высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал Зеленскому «найти время».

Ранее в США назвали Зеленского «комиком» с опытом президентства в телесериалах.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
