Лариса Долина не платила налоги за свой особняк в Подмосковье

Народная артистка России Лариса Долина могла не заплатить около миллиона рублей налогов за особняк в подмосковном поселке Славино. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным SHOT, певица приобрела участок еще в 2003 году и построила особняк площадью 360 кв. м. Загородную недвижимость артистка не скрывала, часто публиковала фотографии дачи.

Спустя некоторое время Лариса Долина расширила усадьбу, построив рядом четырехэтажный коттедж. Стройка завершилась в 2011 году, но певица не оформила жилье в собственность и налоги за дом не платила. На кадастровый учет недвижимость была поставлена только в августе 2024 года, когда Долину обманули мошенники, за время владения домом артистка не заплатила в казну около миллиона рублей налогов.

Лариса Долина стала жертвой мошенников летом прошлого года, под влиянием аферистов она продала свою квартир у за 112 млн рублей. Заключив сделку с покупательницей Полиной Лурье, певица отправила деньги неизвестным. Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда России. После волны хейта в соцсетях Долина заявила, что вернет покупательнице все деньги.

