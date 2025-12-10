В небе над Россией сбиты 20 дронов ВСУ. Военная операция, день 1386-й

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военнослужащие средствами ПВО сбили в российских регионах 20 беспилотников ВСУ. Памятник северокорейским бойцам откроют в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:36

Сбит третий летевший на Москву беспилотник ВСУ, сообщил глава города Сергей Собянин.

08:29

В Курской области откроют памятник военнослужащим из КНДР, защищавшим регион от ВСУ. Сейчас для него ищут подходящее место, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.

08:21

Уничтожены два дрона ВСУ, летевших на Москву, объявил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты.

08:15

⭕️ Российские военнослужащие средствами ПВО за ночь сбили 20 дронов ВСУ:

▪️16 — над Брянской областью;
▪️2 — над Калужской областью;
▪️1 — над Белгородской областью;
▪️1 — над Московским регионом.

08:00

Сегодня 1386-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

