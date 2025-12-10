В небе над Россией сбиты 20 дронов ВСУ. Военная операция, день 1386-й

В Курской области откроют памятник военнослужащим из КНДР, защищавшим регион от ВСУ. Сейчас для него ищут подходящее место, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.
Уничтожены два дрона ВСУ, летевших на Москву, объявил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты.
⭕️ Российские военнослужащие средствами ПВО за ночь сбили 20 дронов ВСУ:
▪️16 — над Брянской областью;
▪️2 — над Калужской областью;
▪️1 — над Белгородской областью;
▪️1 — над Московским регионом.