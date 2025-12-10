На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дорожные камеры с ИИ начали выявлять новый вид нарушений

«Ъ»: в Москве камеры с ИИ начали фиксировать блокировку проезда и помехи пешеходам
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Установленные в Москве на дублере проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг в районе Хорошево-Мневники дорожные камеры начали фиксировать остановку в местах, где машина мешает другим участникам движения (например, блокирует выезд с парковки) или пешеходам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«Запрещающего знака или разметки в этом случае может и не быть. Нарушителям грозит штраф в 3 тыс. руб. по ч. 4 ст. 12.19 КоАП», — сообщает «Ъ».

Отмечается, что ИИ анализирует данные с камер, выявляя машины с признаками нарушений. Затем материалы в ручном режиме оценивает сотрудник ЦОДД, проверяя, что остановка не была вынужденной. На третьем этапе материалы передаются в ГИБДД, там проверяются и выносится постановление.

До этого стало известно, что в Москве полностью готова система фотовидеофиксации для проверки наличия полиса ОСАГО у водителей.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

«Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Государственного Совета Российской Федерации исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», – заявил президент.

Ранее сообщалось, что в России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами