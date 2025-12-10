На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией

Зеленский объяснил отсутствие переговоров с Россией якобы ее нежеланием мира
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Украина не ведет переговоры с Россией, поскольку она якобы не проявляет заинтересованности в мирном соглашении. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

«Прежде всего, у нас нет переговоров с Российской Федерацией. Они не проявляют никакой заинтересованности. Но у нас есть диалог с американской стороной, и мы им благодарны за конструктивную работу», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина видит только удары с воздуха по своей территории. Зеленский считает, что это показывает незаинтересованность Москвы в мирном урегулировании конфликта.

9 декабря Дональд Трамп заявил, что Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Он вновь упрекнул украинского лидера в том, что тот не ознакомился с актуальной версией этого документа. По словам президента Соединенных Штатов, мирный план высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал главе Украины «найти время».

Ранее в Европе предостерегли от «дешевого прекращения огня» и «дорогого мира» для Украины.

