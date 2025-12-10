Стало известно, сколько будет стоить доллар после заседания ЦБ

В последнюю декаду декабря доллар будет стоить 78–80 рублей, евро — 90–92 рубля, юань — 10,8–11,1 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«19 декабря ЦБ примет решение по ключевой ставке. Скорее всего, она будет снижена до 16%. Однако реальные процентные ставки («ключевая ставка минус инфляция») даже при уровне 16% останутся высокими, что поддерживает национальную валюту. Ключевым для рубля остается баланс импорта и экспорта. Первый подавлен жесткой денежно-кредитной политикой, второй может снижаться из-за расширения дисконта на нефть. Но бюджетное правило компенсирует риски: в декабре продажи валюты выросли в 1,6 раза, что будет сдерживать ослабление», — отметил Бахтин.

Он добавил, что повышение НДС и возможное ослабление рубля в начале 2026 года могут усилить инфляционное давление, что увеличивает вероятность паузы в цикле снижения ставок на первом заседании ЦБ в следующем году.

По данным Investing.com, 9 декабря доллар стоил 76,3–78,1 рубля, евро — 88,7–89,8 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 10,8 рубля.

Ранее был назван комфортный курс доллара.

Ранее аналитик дал прогноз по ключевой ставке на 2026 год.