На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько будет стоить доллар после заседания ЦБ

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 78–80 рублей после заседания ЦБ
true
true
true
close
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

В последнюю декаду декабря доллар будет стоить 78–80 рублей, евро — 90–92 рубля, юань — 10,8–11,1 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«19 декабря ЦБ примет решение по ключевой ставке. Скорее всего, она будет снижена до 16%. Однако реальные процентные ставки («ключевая ставка минус инфляция») даже при уровне 16% останутся высокими, что поддерживает национальную валюту. Ключевым для рубля остается баланс импорта и экспорта. Первый подавлен жесткой денежно-кредитной политикой, второй может снижаться из-за расширения дисконта на нефть. Но бюджетное правило компенсирует риски: в декабре продажи валюты выросли в 1,6 раза, что будет сдерживать ослабление», — отметил Бахтин.

Он добавил, что повышение НДС и возможное ослабление рубля в начале 2026 года могут усилить инфляционное давление, что увеличивает вероятность паузы в цикле снижения ставок на первом заседании ЦБ в следующем году.

По данным Investing.com, 9 декабря доллар стоил 76,3–78,1 рубля, евро — 88,7–89,8 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 10,8 рубля.

Ранее был назван комфортный курс доллара.

Ранее аналитик дал прогноз по ключевой ставке на 2026 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами