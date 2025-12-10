Студентка отдала мошенникам 28 млн рублей, пытаясь поменять ключ от домофона

На Сахалине девушка оставила семью без денег и отдала мошенникам 28 млн рублей

В Южно-Сахалинске мошенники обманули 19-летнюю студентку, они убедили девушку в необходимости замены ключа от домофона. Об этом сообщает УМВД региона.

Мошенники связались с девушкой под предлогом замены ключей от домофона и выманили у нее код из смс. Затем они представились силовиками и сообщили, что ее сбережения, доставшиеся по наследству, находятся под угрозой.

Под психологическим давлением, находясь на материке по месту учебы, студентка дважды передала курьеру 21 млн рублей. Позднее этот курьер был задержан полицией. Приехав на Сахалин, девушка, продолжая следовать инструкциям аферистов, изъяла из домашнего сейфа матери 70 тысяч долларов США и 3 млн японских иен и спрятала их в тайник, указанный мошенниками.

Общая сумма ущерба составила почти 28 миллионов рублей. Мать потерпевшей обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

