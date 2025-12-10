На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области пенсионерка сломала руку из-за нападения соседского алабая

В Тюменской области хозяин алабая заплатит женщине 50 тысяч за нападение пса
true
true
true
close
Shutterstock

В Тюменской области хозяин алабая заплатит пострадавшей женщине компенсацию за нападение пса. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В сентябре 2023 года в селе Черноярка Нижнетавдинского района собака породы алабай напала на 62-летнюю женщину и покусала ее. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали раны и переломы костей правой руки. Экспертиза оценила полученные травмы как вред здоровью средней тяжести.

Суд установил, что животное беспрепятственно покинуло придомовую территорию и оказалось на улице по вине хозяина, который не обеспечил безопасные условия содержания собаки. Тогда прокурор района подал в суд иск с требованием возместить пенсионерке моральный ущерб.

По решению суда владелец животного должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

До этого в Башкирии пес без поводка и привязи набросился на ребенка и чуть не растерзал его. Мальчик пытался убежать, но не смог, и получил рваные раны лица. Отмечается, что это не первый случай агрессии данного пса. По словам одного из местных жителей, хозяйка собаки регулярно пренебрегает правилами выгула. В результате чего пострадали две других собаки и ребенок.

Ранее молодая мать осталась без верхней губы после нападения бродячей собаки в Саратове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами