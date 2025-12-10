В Тюменской области пенсионерка сломала руку из-за нападения соседского алабая

В Тюменской области хозяин алабая заплатит пострадавшей женщине компенсацию за нападение пса. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В сентябре 2023 года в селе Черноярка Нижнетавдинского района собака породы алабай напала на 62-летнюю женщину и покусала ее. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали раны и переломы костей правой руки. Экспертиза оценила полученные травмы как вред здоровью средней тяжести.

Суд установил, что животное беспрепятственно покинуло придомовую территорию и оказалось на улице по вине хозяина, который не обеспечил безопасные условия содержания собаки. Тогда прокурор района подал в суд иск с требованием возместить пенсионерке моральный ущерб.

По решению суда владелец животного должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

До этого в Башкирии пес без поводка и привязи набросился на ребенка и чуть не растерзал его. Мальчик пытался убежать, но не смог, и получил рваные раны лица. Отмечается, что это не первый случай агрессии данного пса. По словам одного из местных жителей, хозяйка собаки регулярно пренебрегает правилами выгула. В результате чего пострадали две других собаки и ребенок.

Ранее молодая мать осталась без верхней губы после нападения бродячей собаки в Саратове.