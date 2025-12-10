На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-тренер «Спартака» Станкович вернется в «Црвену Звезду»

true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Руководство белградской «Црвены звезды» рассматривает кандидатуру серба Деяна Станкович на место главного тренера клуба. Об этом сообщает Sportklub.

Причиной смены тренерского штаба является недовольство руководства клуба текущими результатами и игрой команды. «Црвена звезда» уже провела переговоры с тренером.

Станкович руководил «Црвеной звездой» в период с декабря 2019 по август 2022 года. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Сербии.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

