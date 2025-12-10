«К выборам я готов»: Зеленский назвал условия для старта избирательной кампании на Украине

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно подискутировали о необходимости проведения на Украине выборов главы государства. Трамп выразил мнение, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ заявил, что он готов, но только при определенных условиях. Номинальный срок полномочий украинского лидера истек в мае 2024 года, новые выборы не проводятся из-за военного положения, которое продлевается Верховной радой каждые три месяца.

Владимир Зеленский заявил, что он согласен на выборы президента Украины и не держится за власть, но провести их можно будет лишь при определенных условиях. Таким образом он отреагировал на пожелание президента США Дональда Трампа, высказанное им в интервью Politico.

«Скажу откровенно, к выборам я готов», — заявил Владимир Зеленский.

Однако для начала выборной кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. По словам Зеленского, ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов.

«Заявляю это открыто и прошу Соединенные Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов . Я лично имею на это волю и готовность», — сказал Зеленский.

Кроме того, он обратился к депутатам пропрезидентской фракции «Слуга народа» с просьбой «подготовить законодательные предложения» о возможности проведения выборов в период военного положения.

Что сказал об этом Трамп

Во время интервью изданию Politico президенту США задали вопрос: «Как вы думаете, не пора ли Украине провести выборы?»

«Да, думаю, пришло время. Думаю, сейчас важно провести выборы», — ответил Трамп.

По его словам, украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора».

«Возможно, победит Зеленский. Я не знаю, кто победит. Но у них уже давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия», — отметил президент Трамп.

Почему на Украине не проводятся выборы

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского должны были завершиться 20 мая 2024 года, но он не покинул свой пост, так как проведению выборов препятствует введенное 24 февраля 2022 года военное положение, которое продлевается Верховной радой каждые три месяца. По поводу разрешения или запрета голосования в этот период в стране существует правовая коллизия, разрешить которую мог бы Конституционный суд. Но в практическом смысле это невозможно, так как его заседания не проводятся.

«Конституционный суд [Украины] не работает, потому что после запросов в Конституционный суд о легитимности действующей власти суд уклонился от этих решений, и глава режима просто приказал охране не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место - вот такая «демократия», — отмечал Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября.

С точки зрения России Владимир Зеленский — нелегитимный глава государства. Недавно в связи с разразившимся на Украине громким коррупционным скандалом Путин назвал украинские власти «организованным преступным сообществом», которое «узурпировало власть и удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения».

На заявления Владимира Зеленского о готовности к выборам отреагировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он назвал слова украинского лидера «надменным блефом и подтасовкой правил», поскольку он «он выдвигает изначально неприемлемые условия» проведения голосования.

«Если бы Зеленский был готов к выборам, то пошел бы на них в определенный законом срок еще более полутора лет тому назад, а не оставался при власти в роли узурпатора и нелегитимного предводителя», — сказал дипломат.