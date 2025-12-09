«Европа перестанет быть местом для инвестиций»: почему Бельгия не отдает ЕС активы России

В случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций».

Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил, что в случае конфискации ЕС замороженных средств Банка России частные клиенты этой финансовой организации могут потерять в России €16 млрд. Речь об этом зашла в интервью гендиректора компании по финансовым рискам Гийома Элие агентству France-Presse (AFP).

«Если решение Евросоюза будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимыми для юридического преследования и изъятия активов», — сказал он.

По словам Элие, Euroclear усилил меры безопасности и «ежедневно отслеживает уровень угроз». Несмотря на то, что исполнительный комитет Евросоюза заявляет о создании «трехуровневой системы защиты», которая гарантирует получение депозитарием средств при необходимости выплаты их России, озабоченность Euroclear по поводу «репарационного кредита» Украине не становится меньше.

«То, что нам предлагают сейчас, может быть воспринято международными инвесторами как сигнал, что Европа — это не место для инвестиций» , — предупредил Элие.

Согласно предлагаемому Еврокомиссией плану, после изъятия замороженных российских активов в пользу Украины каждое государство ЕС будет нести ответственность в соответствии со своей долей в экономической продукции сообщества. То есть более богатые страны рискуют большими деньгами, а небогатые (такие, как страны Прибалтики) — меньшими. На случай, если они не смогут заплатить и этого, Еврокомиссия предоставит им необходимую ссуду для обеспечения ликвидности. Речь идет о сумме до €210 млрд, из которых €185 млрд находятся у бельгийского управляющего активами Euroclear.

Бельгия против

Сомнения в правомочности изъятия замороженных российских средств высказывала и гендиректор депозитария Валери Урбен. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung она заявила, что процедуры, согласно которой Euroclear сможет передать российские средства Евросоюзу, не существует, а предложенная Еврокомиссией схема выдачи «репарационного кредита» вызывает сомнения с точки зрения права. Подобные действия «могут завести на совершенно неизведанную территорию, что может поставить под угрозу финансовую стабильность» Евросоюза, отметила Урбен.

«Никаких свободных денег от Euroclear для ЕС нет. Это деньги Euroclear, и в связи с этим есть иски о компенсации от российского Центробанка», — сказала Урбен.

Противником «репарационного кредита» в настоящее время выступает и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. В конце прошлой недели повлиять на него пытались канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, организовавшие встречу с ним в Брюсселе. По итогам переговоров было заявлено, что стороны «обменялись очень конструктивными мнениями» — что, по-видимому, означает, что собеседники не смогли прийти к единому мнению и подвижек не случилось.

Ранее де Вевер отмечал, что лишь одна страна ЕС — Германия — согласилась предоставить письменные гарантии по выплате своей доли «репарационного кредита» в случае необходимости , в то время как главы других стран ЕС, если обращаться к ним с этим вопросом, «смотрят на свои ботинки» и уходят от ответа.

При этом речь не идет о компенсациях частным лицам и компаниям, которые могут потерять свои средства в случае конфискации российских активов: в руководстве ЕС полагают, что те, кто еще ведет бизнес в РФ, действуют исключительно на свой страх и риск.

В Бельгии этим тоже крайне недовольны. Глава Euroclear Валери Урбен уже заявила, что регулирующий орган депозитария — министерство финансов Бельгии и только оно может дать указание освободить замороженные российские средства. То есть если бельгийское правительство откажется выполнять требования Еврокомиссии, Euroclear не выдаст средств для «репарационного кредита» и он не будет реализован.