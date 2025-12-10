Украинский лидер Владимир Зеленский зря ездил в Великобританию за финансовой помощью после разразившегося в Киеве коррупционного скандала. Таким мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Он сравнил президента Украины со «скрягой», который не любит тратить деньги, но ждет, когда ему «все подарят». Эксперт задался вопросом, на что рассчитывал Зеленский во время визита после коррупционного скандала.

По оценке аналитика, союзники Украины в Европе были не рады визиту, однако не могли отпустить Зеленского с «пустыми руками».

«Ему дали, скорее всего, пару пакетиков белого порошка, чтобы заставить замолчать. Ну знаете, чтобы отвязаться от него побыстрее», — иронично отметил Джонсон.

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

Ранее Мерц счел «немыслимым» навязанный мир для Украины.