Депутаты остановили «крестопад»: Госдума уточнила изображение герба России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе со спикером российского парламента Вячеславом Володиным, который выразил уверенность в необходимости «сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности». Он указал на многочисленные обращения людей об отсутствии крестов, а также замене их другими элементами на некоторых изображениях государственных символов.

9 декабря депутаты приняли в первом чтении законопроект, закрепляющий обязательное наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Об этом сообщили в Государственной думе.

Изменения будут внесены в Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации». В описании герба после слов «в правой лапе орла — скипетр, в левой — держава» появится уточнение, что «малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Депутат Госдумы Александр Синякин сообщил, что предложения инициированы партией «Единая Россия» в связи с тем, что «одним из итогов 2025 года стал колоссальный запрос на национальную идентичность».

«Неслучайно настолько резонансными становятся случаи так называемого «крестопада», когда исходя из каких-то непонятных соображений, с изображений герба исчезают кресты и появляются непонятные ромбики», — отметил Сидякин.

По его словам, действующий закон «О Государственном гербе Российской Федерации» использует «слишком обтекаемое описание: указываются короны, скипетр, держава, но не кресты на них». Уточнение описания станет актом «восстановления исторической справедливости» и «данью уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности».

«Это четкое послание всему миру, что с Россией — Бог. И наш долг перед теми, кто сегодня несет крест борьбы за будущее всей страны», — заявил Александр Синякин.

В свою очередь, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что во время проведения специальной военной операции «очень важно зафиксировать подлинное изображение символа нашей государственности — герба Российской Федерации» и «закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе России».

А первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что законопроект о сохранении изображения государственного герба важен «с исторической точки зрения — для объединения народов великой России».

Что такое «крестопад»

Термин «крестопад» получил широкое распространение с 2023 года. Одной из причин его появления стал обновленный дизайн банкноты в 1000 рублей с панорамой Казанского кремля на обороте. На изображении Дворцовой (Введенской) церкви не оказалось крестов, что вызвало возмущение части общественности и жаркие споры по этому поводу.

Сенатор Андрей Клишас счел, что «храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно».

В ЦБ в ответ указывали, что церковь в настоящее время не является действующим храмом, в ней находится музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, а кресты с купола сняли еще в советское время. Из-за скандала выпуск новой купюры приостановили, а позже Центробанк заявил, что в дальнейшем не будет использовать изображения религиозных сооружений на деньгах.

Другим поводом для споров в том же 2023 году стал дизайн выбранного с помощью электронного голосования символа Новгородской области — изображения памятника 1000-летия России. На предложенном силуэте, в отличие от оригинала, отсутствовали узнаваемые кресты.

В мае 2025 года выяснилось, что на изображении герба России, размещенном на сайте президента РФ, кресты на скипетре и державе заменены ромбиками, что также вызвало критику. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда уточнил, что «у России есть только один герб, и на нем изображены кресты».

Позже спорное изображение было убрано и заменено на каноническое.