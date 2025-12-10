На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

10 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 10 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
true
true
true
close
Bertil Jonsson/Shutterstock/FOTODOM
10 декабря свой праздник отмечают сотрудники службы связи МВД России. В мире в этот день говорят о важности соблюдения прав человека. Православная церковь празднует явление Иконы Божией Матери «Знамение», которая в 1170 году спасла новгородцев во время вражеской осады. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 декабря Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 декабря в других странах Религиозные праздники 10 декабря Народные праздники и приметы 10 декабря Какие исторические события произошли 10 декабря Дни рождения и юбилеи 10 декабря

Праздники в России и мире 10 декабря

  • День создания службы связи МВД в России

Служба связи МВД появилась в 1949 году по приказу министра внутренних дел СССР. Создать департамент было непросто, ведь в послевоенные годы отделы были разрознены и оснащены лишь полевой связью, радио- и визуальными сигналами. Постепенно службу удалось обеспечить современными средствами коммуникации и техникой.

В 2004 году служба связи стала частью Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ. Сегодня это важнейшее подразделение, которое обеспечивает бесперебойную связь и обмен оперативной информацией, занимается внедрением современных технологий и технических средств, защищает радиочастотный диапазон МВД России от противоправных посягательств.

close
Александр Кряжев/РИА Новости

  • Международный день прав человека

Праздник установлен в честь принятия Всеобщей декларации прав человека. Это произошло на сессии Генассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. В документе впервые были провозглашены права каждого человека вне зависимости от расы, цвета кожи, религии, пола, языка, политических убеждений, национальности и социального статуса. Декларация переведена на 577 языков, а на ее основе разрабатывались другие международные соглашения.

В День прав человека проводятся мероприятия, круглые столы и акции, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, связанным с нарушением прав человека.

  • Международный день прав животных

В 50-ю годовщину подписания Всеобщей декларации прав человека в 1998 году учрежден Международный день прав животных — как знак того, что все живые существа имеют право на защиту. Это не официальная дата, а, скорее, общественная инициатива, тем не менее ее поддерживают жители многих стран.

В 1978 году в Париже была провозглашена декларация, предложенная Международной лигой по защите прав животных. В документе говорится о недопустимости жестокого обращения с представителями животного мира и об обязанности человека заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на Земле.

Во многих странах действуют законы, которые направлены на искоренение жестокости в отношении братьев меньших и браконьерства. Однако проблема остается острой. В Международный день прав животных активисты и защитники природы стараются привлечь к ней внимание.

close
Annabell Gsoedl/Shutterstock/FOTODOM

  • Нобелевский день

Традиционно 10 декабря проходит церемония вручения Нобелевской премии, престижной международной награды за выдающиеся научные исследования и открытия, за большой вклад в культуру или развитие общества. Лауреаты были объявлены еще в начале октября.

В Стокгольме по традиции будут вручены премии за достижения в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики, а в Осло — премия мира. В рамках большого мероприятия состоится Нобелевский банкет, а также концерт с участием известных музыкантов современности.

  • День Эвенкии, Таймыра, Чукотки, Ямала, ХМАО в России

10 декабря 1930 года постановлением ВЦИК РСФСР были созданы Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский национальные округа. С 2007 года они входят в состав Красноярского края как отдельные районы. Постановлением 1930 года также были образованы Остяко-Вогульский национальный округ (современный Ханты-Мансийский автономный округ), Ямальский (Ямало-Ненецкий АО) и Чукотский (Чукотский АО) округа. В этом году все они отмечают 95-летие со дня основания. В честь этого события в регионах проходят концерты, конкурсы, фестивали национальной культуры, торжественные мероприятия.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 декабря в других странах

  • День рыбака — Мальдивы. По объемам доходов рыболовство занимает второе место в экономике республики после туризма, поэтому национальный праздник рыбака на Мальдивских островах отмечают широко. 10 декабря открывается множество рыбных ярмарок. Жители рыбацких деревушек выставляют на продажу свой улов, а хозяйки — угощают блюдами из рыбы. В этот день проходят мастер-классы по рыбалке для туристов.

  • День конституции — Таиланд. Жители страны отмечают праздник в честь принятия первой постоянной Конституции, провозглашенной 10 декабря 1932 года. В ней утверждались положения о принадлежности верховной власти гражданам Сиама. Абсолютная монархия пала, и через месяц была зарегистрирована Националистическая партия. В Таиланде День Конституции — большой праздник: на зданиях вывешивают национальные флаги и гирлянды, предприятия, за исключением развлекательных центров, не работают.

Религиозные праздники 10 декабря

  • День иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Икона Божией Матери «Знамение» — одна из наиболее почитаемых в православии. Так ее стали называть после событий 1170 года в Великом Новгороде. Войска суздальского князя Андрея Боголюбского, желающего наказать новгородцев за незаконную дань, окружили город. Силы были неравны, и жителям Великого Новгорода оставалось только молиться Господу, чтобы тот не оставил их в беде и помог отстоять город.

На третью ночь новгородский архиепископ Иоанн услышал голос, который велел ему взять образ Пресвятой Богородицы из церкви Спаса Преображения и вынести к городской стене. Вражеские воины, увидев жителей с иконой, осыпали их стрелами. Одна из них попала в лик Богородицы, отчего на образе выступили слезы. Тогда врагов охватил ужас, и они начали отступать. Новгородцы, вступив с ними в бой, победили.

В память о чудесном событии архиепископ Иоанн установил праздник. Сейчас икона Божией Матери «Знамение» хранится в Софийском Соборе в Великом Новгороде. Верующие молятся перед святыней о защите от грабителей, стихийных бедствий, клеветы и зависти, а также об исцелении недугов и о семейном благополучии.

close

Икона Божией Матери «Знамение»

РИА Новости

Народные праздники и приметы 10 декабря

  • Знамение, Романов день

На Руси 10 декабря, кроме Знамения, также отмечали Романов день. Церковь сегодня вспоминает преподобного Романа Антиохийского, который был известен как Роман Чудотворец и прославился даром исцеления тяжелых болезней. В народе дату его почитания назвали Романовым днем.

Наши предки верили, что в это время судьба посылает людям знаки, указывающие на будущее. День начинали с обряда очищения: до восхода солнца люди выходили на улицу и, стоя лицом к ветру, просили «выдуть» печали и беды.

Хорошей приметой в этот день считалось найти в лесу рога лося. В случае удачи трофей вешали у входа в дом или в хлеву. По легенде, он защищал жилище от нечистой силы, а скот — от падежа. Под запретом была рыбалка. Тем, кто нарушал это правило, грозили болезни и обморожения.

Хозяйки на Романов день оставались дома. Существовала поговорка: «На Романа душа на покой, а тело — на легкую работу». Поэтому женщины убирались, готовили обед и общались с близкими. Тяжелую работу старались отложить, как и шитье — чтобы не «зашить» удачу.

Приметы

Нельзя пускать в дом незнакомцев и нищих — они принесут болезни и бедность.

Если подать нуждающимся, деньги вернутся в дом.

Одалживать на Знамение деньги — к убыткам.

Яркие звезды предвещают мороз, а тусклые — оттепель.

Какие исторические события произошли 10 декабря

  • 1520 год — Мартин Лютер публично сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.
  • 1828 год — указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт, один из ведущих инженерных вузов России.
  • 1848 год — Луи Наполеона Бонапарта избрали первым президентом Французской Республики.

  • 1857 год — Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования».
  • 1877 год — после пятимесячной осады русские войска взяли город Плевну, что повлекло капитуляцию турецкого гарнизона из 40 тысяч человек.
  • 1889 год — Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.
  • 1901 год — ученым впервые вручили Нобелевские премии.
  • 1948 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

close

Элеонора Рузвельт с англоязычной версией декларации прав человека

Fotosearch/Getty Images

  • 1953 год — Уинстон Черчилль удостоен Нобелевской премии по литературе.
  • 1991 год — проведен референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики.
  • 2021 год — в США началась серия мощных торнадо, жертвами стихии стали 89 человек.

Дни рождения и юбилеи 10 декабря

  • В 1815 году родилась Ада Лавлейс — английский математик, первая женщина-программист, дочь Байрона.
  • В 1821 году родился Николай Некрасов — поэт и прозаик, один из классиков русской литературы.
  • В 1884 году родилась Зинаида Серебрякова — художница, участница объединения «Мир искусства».
  • В 1901 году родился Карандаш (настоящее имя Михаил Румянцев) — клоун, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

close

Клоун Карандаш (артист Михаил Румянцев) на арене цирка, 1939 год

Анатолий Гаранин/РИА Новости

Кто отмечает день рождения

  • 79 лет исполняется Юрию Цурило — советскому и российскому актеру театра и кино.
  • 68 лет исполняется Семену Стругачеву — актеру театра и кино, народному артисту РФ, звезде фильма «Особенности национальной охоты».
  • 65 лет исполняется сэру Кеннету Бране — британскому актеру и режиссеру, лауреату премий «Эмми» и BAFTA.
  • 53 года исполняется Брайану Молко — вокалисту и автору песен рок-группы Placebo.

close

Брайан Молко выступает на Nova Rock Festival в Австрии, 2006 год

Global Look Press

  • 41 год исполняется Айзе Лилуне-Ай — российской телеведущей и блогеру, бывшей жене рэпера Guf.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами