10 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 10 декабря
- День создания службы связи МВД в России
Служба связи МВД появилась в 1949 году по приказу министра внутренних дел СССР. Создать департамент было непросто, ведь в послевоенные годы отделы были разрознены и оснащены лишь полевой связью, радио- и визуальными сигналами. Постепенно службу удалось обеспечить современными средствами коммуникации и техникой.
В 2004 году служба связи стала частью Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ. Сегодня это важнейшее подразделение, которое обеспечивает бесперебойную связь и обмен оперативной информацией, занимается внедрением современных технологий и технических средств, защищает радиочастотный диапазон МВД России от противоправных посягательств.
- Международный день прав человека
Праздник установлен в честь принятия Всеобщей декларации прав человека. Это произошло на сессии Генассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. В документе впервые были провозглашены права каждого человека вне зависимости от расы, цвета кожи, религии, пола, языка, политических убеждений, национальности и социального статуса. Декларация переведена на 577 языков, а на ее основе разрабатывались другие международные соглашения.
В День прав человека проводятся мероприятия, круглые столы и акции, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, связанным с нарушением прав человека.
- Международный день прав животных
В 50-ю годовщину подписания Всеобщей декларации прав человека в 1998 году учрежден Международный день прав животных — как знак того, что все живые существа имеют право на защиту. Это не официальная дата, а, скорее, общественная инициатива, тем не менее ее поддерживают жители многих стран.
В 1978 году в Париже была провозглашена декларация, предложенная Международной лигой по защите прав животных. В документе говорится о недопустимости жестокого обращения с представителями животного мира и об обязанности человека заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на Земле.
Во многих странах действуют законы, которые направлены на искоренение жестокости в отношении братьев меньших и браконьерства. Однако проблема остается острой. В Международный день прав животных активисты и защитники природы стараются привлечь к ней внимание.
- Нобелевский день
Традиционно 10 декабря проходит церемония вручения Нобелевской премии, престижной международной награды за выдающиеся научные исследования и открытия, за большой вклад в культуру или развитие общества. Лауреаты были объявлены еще в начале октября.
В Стокгольме по традиции будут вручены премии за достижения в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики, а в Осло — премия мира. В рамках большого мероприятия состоится Нобелевский банкет, а также концерт с участием известных музыкантов современности.
- День Эвенкии, Таймыра, Чукотки, Ямала, ХМАО в России
10 декабря 1930 года постановлением ВЦИК РСФСР были созданы Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский национальные округа. С 2007 года они входят в состав Красноярского края как отдельные районы. Постановлением 1930 года также были образованы Остяко-Вогульский национальный округ (современный Ханты-Мансийский автономный округ), Ямальский (Ямало-Ненецкий АО) и Чукотский (Чукотский АО) округа. В этом году все они отмечают 95-летие со дня основания. В честь этого события в регионах проходят концерты, конкурсы, фестивали национальной культуры, торжественные мероприятия.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 декабря в других странах
- День рыбака — Мальдивы. По объемам доходов рыболовство занимает второе место в экономике республики после туризма, поэтому национальный праздник рыбака на Мальдивских островах отмечают широко. 10 декабря открывается множество рыбных ярмарок. Жители рыбацких деревушек выставляют на продажу свой улов, а хозяйки — угощают блюдами из рыбы. В этот день проходят мастер-классы по рыбалке для туристов.
- День конституции — Таиланд. Жители страны отмечают праздник в честь принятия первой постоянной Конституции, провозглашенной 10 декабря 1932 года. В ней утверждались положения о принадлежности верховной власти гражданам Сиама. Абсолютная монархия пала, и через месяц была зарегистрирована Националистическая партия. В Таиланде День Конституции — большой праздник: на зданиях вывешивают национальные флаги и гирлянды, предприятия, за исключением развлекательных центров, не работают.
Религиозные праздники 10 декабря
- День иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
Икона Божией Матери «Знамение» — одна из наиболее почитаемых в православии. Так ее стали называть после событий 1170 года в Великом Новгороде. Войска суздальского князя Андрея Боголюбского, желающего наказать новгородцев за незаконную дань, окружили город. Силы были неравны, и жителям Великого Новгорода оставалось только молиться Господу, чтобы тот не оставил их в беде и помог отстоять город.
На третью ночь новгородский архиепископ Иоанн услышал голос, который велел ему взять образ Пресвятой Богородицы из церкви Спаса Преображения и вынести к городской стене. Вражеские воины, увидев жителей с иконой, осыпали их стрелами. Одна из них попала в лик Богородицы, отчего на образе выступили слезы. Тогда врагов охватил ужас, и они начали отступать. Новгородцы, вступив с ними в бой, победили.
В память о чудесном событии архиепископ Иоанн установил праздник. Сейчас икона Божией Матери «Знамение» хранится в Софийском Соборе в Великом Новгороде. Верующие молятся перед святыней о защите от грабителей, стихийных бедствий, клеветы и зависти, а также об исцелении недугов и о семейном благополучии.
Икона Божией Матери «Знамение»РИА Новости
Народные праздники и приметы 10 декабря
- Знамение, Романов день
На Руси 10 декабря, кроме Знамения, также отмечали Романов день. Церковь сегодня вспоминает преподобного Романа Антиохийского, который был известен как Роман Чудотворец и прославился даром исцеления тяжелых болезней. В народе дату его почитания назвали Романовым днем.
Наши предки верили, что в это время судьба посылает людям знаки, указывающие на будущее. День начинали с обряда очищения: до восхода солнца люди выходили на улицу и, стоя лицом к ветру, просили «выдуть» печали и беды.
Хорошей приметой в этот день считалось найти в лесу рога лося. В случае удачи трофей вешали у входа в дом или в хлеву. По легенде, он защищал жилище от нечистой силы, а скот — от падежа. Под запретом была рыбалка. Тем, кто нарушал это правило, грозили болезни и обморожения.
Хозяйки на Романов день оставались дома. Существовала поговорка: «На Романа душа на покой, а тело — на легкую работу». Поэтому женщины убирались, готовили обед и общались с близкими. Тяжелую работу старались отложить, как и шитье — чтобы не «зашить» удачу.
Приметы
Нельзя пускать в дом незнакомцев и нищих — они принесут болезни и бедность.
Если подать нуждающимся, деньги вернутся в дом.
Одалживать на Знамение деньги — к убыткам.
Яркие звезды предвещают мороз, а тусклые — оттепель.
Какие исторические события произошли 10 декабря
- 1520 год — Мартин Лютер публично сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.
- 1828 год — указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт, один из ведущих инженерных вузов России.
- 1848 год — Луи Наполеона Бонапарта избрали первым президентом Французской Республики.
- 1857 год — Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования».
- 1877 год — после пятимесячной осады русские войска взяли город Плевну, что повлекло капитуляцию турецкого гарнизона из 40 тысяч человек.
- 1889 год — Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.
- 1901 год — ученым впервые вручили Нобелевские премии.
- 1948 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
Элеонора Рузвельт с англоязычной версией декларации прав человекаFotosearch/Getty Images
- 1953 год — Уинстон Черчилль удостоен Нобелевской премии по литературе.
- 1991 год — проведен референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики.
- 2021 год — в США началась серия мощных торнадо, жертвами стихии стали 89 человек.
Дни рождения и юбилеи 10 декабря
- В 1815 году родилась Ада Лавлейс — английский математик, первая женщина-программист, дочь Байрона.
- В 1821 году родился Николай Некрасов — поэт и прозаик, один из классиков русской литературы.
- В 1884 году родилась Зинаида Серебрякова — художница, участница объединения «Мир искусства».
- В 1901 году родился Карандаш (настоящее имя Михаил Румянцев) — клоун, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
Клоун Карандаш (артист Михаил Румянцев) на арене цирка, 1939 годАнатолий Гаранин/РИА Новости
- В 1918 году родился Анатолий Тарасов — советский хоккеист и футболист, легендарный хоккейный тренер.
- В 1934 году родился Виктор Попов — основатель Большого детского хора ВГТРК, народный артист СССР.
- В 1938 году родился Юрий Темирканов — дирижер, народный артист СССР.
- В 1957 году родился Майкл Кларк Дункан — американский актер, известный по фильму «Зеленая миля».
- В 1962 году родился Абдулманап Нурмагомедов — советский и российский спортсмен и тренер, отец Хабиба Нурмагомедова.
Кто отмечает день рождения
- 79 лет исполняется Юрию Цурило — советскому и российскому актеру театра и кино.
- 68 лет исполняется Семену Стругачеву — актеру театра и кино, народному артисту РФ, звезде фильма «Особенности национальной охоты».
- 65 лет исполняется сэру Кеннету Бране — британскому актеру и режиссеру, лауреату премий «Эмми» и BAFTA.
- 53 года исполняется Брайану Молко — вокалисту и автору песен рок-группы Placebo.
Брайан Молко выступает на Nova Rock Festival в Австрии, 2006 годGlobal Look Press
- 41 год исполняется Айзе Лилуне-Ай — российской телеведущей и блогеру, бывшей жене рэпера Guf.