10 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 декабря свой праздник отмечают сотрудники службы связи МВД России. В мире в этот день говорят о важности соблюдения прав человека. Православная церковь празднует явление Иконы Божией Матери «Знамение», которая в 1170 году спасла новгородцев во время вражеской осады. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 декабря

День создания службы связи МВД в России

Служба связи МВД появилась в 1949 году по приказу министра внутренних дел СССР. Создать департамент было непросто, ведь в послевоенные годы отделы были разрознены и оснащены лишь полевой связью, радио- и визуальными сигналами. Постепенно службу удалось обеспечить современными средствами коммуникации и техникой.

В 2004 году служба связи стала частью Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ. Сегодня это важнейшее подразделение, которое обеспечивает бесперебойную связь и обмен оперативной информацией, занимается внедрением современных технологий и технических средств, защищает радиочастотный диапазон МВД России от противоправных посягательств.

Международный день прав человека

Праздник установлен в честь принятия Всеобщей декларации прав человека. Это произошло на сессии Генассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. В документе впервые были провозглашены права каждого человека вне зависимости от расы, цвета кожи, религии, пола, языка, политических убеждений, национальности и социального статуса. Декларация переведена на 577 языков, а на ее основе разрабатывались другие международные соглашения.

В День прав человека проводятся мероприятия, круглые столы и акции, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, связанным с нарушением прав человека.

Международный день прав животных

В 50-ю годовщину подписания Всеобщей декларации прав человека в 1998 году учрежден Международный день прав животных — как знак того, что все живые существа имеют право на защиту. Это не официальная дата, а, скорее, общественная инициатива, тем не менее ее поддерживают жители многих стран.

В 1978 году в Париже была провозглашена декларация, предложенная Международной лигой по защите прав животных. В документе говорится о недопустимости жестокого обращения с представителями животного мира и об обязанности человека заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на Земле.

Во многих странах действуют законы, которые направлены на искоренение жестокости в отношении братьев меньших и браконьерства. Однако проблема остается острой. В Международный день прав животных активисты и защитники природы стараются привлечь к ней внимание.

Нобелевский день

Традиционно 10 декабря проходит церемония вручения Нобелевской премии, престижной международной награды за выдающиеся научные исследования и открытия, за большой вклад в культуру или развитие общества. Лауреаты были объявлены еще в начале октября.

В Стокгольме по традиции будут вручены премии за достижения в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики, а в Осло — премия мира. В рамках большого мероприятия состоится Нобелевский банкет, а также концерт с участием известных музыкантов современности.

День Эвенкии, Таймыра, Чукотки, Ямала, ХМАО в России

10 декабря 1930 года постановлением ВЦИК РСФСР были созданы Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский национальные округа. С 2007 года они входят в состав Красноярского края как отдельные районы. Постановлением 1930 года также были образованы Остяко-Вогульский национальный округ (современный Ханты-Мансийский автономный округ), Ямальский (Ямало-Ненецкий АО) и Чукотский (Чукотский АО) округа. В этом году все они отмечают 95-летие со дня основания. В честь этого события в регионах проходят концерты, конкурсы, фестивали национальной культуры, торжественные мероприятия.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 декабря в других странах

День рыбака — Мальдивы. По объемам доходов рыболовство занимает второе место в экономике республики после туризма, поэтому национальный праздник рыбака на Мальдивских островах отмечают широко. 10 декабря открывается множество рыбных ярмарок. Жители рыбацких деревушек выставляют на продажу свой улов, а хозяйки — угощают блюдами из рыбы. В этот день проходят мастер-классы по рыбалке для туристов.

День конституции — Таиланд. Жители страны отмечают праздник в честь принятия первой постоянной Конституции, провозглашенной 10 декабря 1932 года. В ней утверждались положения о принадлежности верховной власти гражданам Сиама. Абсолютная монархия пала, и через месяц была зарегистрирована Националистическая партия. В Таиланде День Конституции — большой праздник: на зданиях вывешивают национальные флаги и гирлянды, предприятия, за исключением развлекательных центров, не работают.

Религиозные праздники 10 декабря

День иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Икона Божией Матери «Знамение» — одна из наиболее почитаемых в православии. Так ее стали называть после событий 1170 года в Великом Новгороде. Войска суздальского князя Андрея Боголюбского, желающего наказать новгородцев за незаконную дань, окружили город. Силы были неравны, и жителям Великого Новгорода оставалось только молиться Господу, чтобы тот не оставил их в беде и помог отстоять город.

На третью ночь новгородский архиепископ Иоанн услышал голос, который велел ему взять образ Пресвятой Богородицы из церкви Спаса Преображения и вынести к городской стене. Вражеские воины, увидев жителей с иконой, осыпали их стрелами. Одна из них попала в лик Богородицы, отчего на образе выступили слезы. Тогда врагов охватил ужас, и они начали отступать. Новгородцы, вступив с ними в бой, победили.

В память о чудесном событии архиепископ Иоанн установил праздник. Сейчас икона Божией Матери «Знамение» хранится в Софийском Соборе в Великом Новгороде. Верующие молятся перед святыней о защите от грабителей, стихийных бедствий, клеветы и зависти, а также об исцелении недугов и о семейном благополучии.

10 декабря Русская православная церковь чтит память: • великомученика Иакова Персянина;

• преподобного Палладия Александрийского;

• святого Иакова, епископа Ростовского;

• блаженного Андрея Симбирского;

• Собор новомучеников и исповедников Радонежских;

• преподобного Романа Антиохийского (Сирийского).





Народные праздники и приметы 10 декабря

Знамение, Романов день

На Руси 10 декабря, кроме Знамения, также отмечали Романов день. Церковь сегодня вспоминает преподобного Романа Антиохийского, который был известен как Роман Чудотворец и прославился даром исцеления тяжелых болезней. В народе дату его почитания назвали Романовым днем.

Наши предки верили, что в это время судьба посылает людям знаки, указывающие на будущее. День начинали с обряда очищения: до восхода солнца люди выходили на улицу и, стоя лицом к ветру, просили «выдуть» печали и беды.

Хорошей приметой в этот день считалось найти в лесу рога лося. В случае удачи трофей вешали у входа в дом или в хлеву. По легенде, он защищал жилище от нечистой силы, а скот — от падежа. Под запретом была рыбалка. Тем, кто нарушал это правило, грозили болезни и обморожения.

Хозяйки на Романов день оставались дома. Существовала поговорка: «На Романа душа на покой, а тело — на легкую работу». Поэтому женщины убирались, готовили обед и общались с близкими. Тяжелую работу старались отложить, как и шитье — чтобы не «зашить» удачу.

Приметы

Нельзя пускать в дом незнакомцев и нищих — они принесут болезни и бедность.

Если подать нуждающимся, деньги вернутся в дом.

Одалживать на Знамение деньги — к убыткам.

Яркие звезды предвещают мороз, а тусклые — оттепель.

Какие исторические события произошли 10 декабря

1520 год — Мартин Лютер публично сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.



— Мартин Лютер публично сжег папскую буллу об отлучении его от церкви. 1828 год — указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт, один из ведущих инженерных вузов России.



— указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт, один из ведущих инженерных вузов России. 1848 год — Луи Наполеона Бонапарта избрали первым президентом Французской Республики.

1857 год — Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования».



— Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования». 1877 год — после пятимесячной осады русские войска взяли город Плевну, что повлекло капитуляцию турецкого гарнизона из 40 тысяч человек.



— после пятимесячной осады русские войска взяли город Плевну, что повлекло капитуляцию турецкого гарнизона из 40 тысяч человек. 1889 год — Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.



— Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку. 1901 год — ученым впервые вручили Нобелевские премии.



— ученым впервые вручили Нобелевские премии. 1948 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

1953 год — Уинстон Черчилль удостоен Нобелевской премии по литературе.



— Уинстон Черчилль удостоен Нобелевской премии по литературе. 1991 год — проведен референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики.



— проведен референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики. 2021 год — в США началась серия мощных торнадо, жертвами стихии стали 89 человек.

Дни рождения и юбилеи 10 декабря

В 1815 году родилась Ада Лавлейс — английский математик, первая женщина-программист, дочь Байрона.



— английский математик, первая женщина-программист, дочь Байрона. В 1821 году родился Николай Некрасов — поэт и прозаик, один из классиков русской литературы.



— поэт и прозаик, один из классиков русской литературы. В 1884 году родилась Зинаида Серебрякова — художница, участница объединения «Мир искусства».



— художница, участница объединения «Мир искусства». В 1901 году родился Карандаш (настоящее имя Михаил Румянцев) — клоун, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

В 1918 году родился Анатолий Тарасов — советский хоккеист и футболист, легендарный хоккейный тренер.



— советский хоккеист и футболист, легендарный хоккейный тренер. В 1934 году родился Виктор Попов — основатель Большого детского хора ВГТРК, народный артист СССР.



— основатель Большого детского хора ВГТРК, народный артист СССР. В 1938 году родился Юрий Темирканов — дирижер, народный артист СССР.



— дирижер, народный артист СССР. В 1957 году родился Майкл Кларк Дункан — американский актер, известный по фильму «Зеленая миля».



— американский актер, известный по фильму «Зеленая миля». В 1962 году родился Абдулманап Нурмагомедов — советский и российский спортсмен и тренер, отец Хабиба Нурмагомедова.

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Юрию Цурило — советскому и российскому актеру театра и кино.



— советскому и российскому актеру театра и кино. 68 лет исполняется Семену Стругачеву — актеру театра и кино, народному артисту РФ, звезде фильма «Особенности национальной охоты».



— актеру театра и кино, народному артисту РФ, звезде фильма «Особенности национальной охоты». 65 лет исполняется сэру Кеннету Бране — британскому актеру и режиссеру, лауреату премий «Эмми» и BAFTA.



— британскому актеру и режиссеру, лауреату премий «Эмми» и BAFTA. 53 года исполняется Брайану Молко — вокалисту и автору песен рок-группы Placebo.

