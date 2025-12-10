На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нарышкин оценил слова Зеленского о возможной прослушке его разговоров

Нарышкин о прослушке Киева: спецслужбы РФ действуют в рамках полномочий
Евгений Биятов/РИА Новости

Спецслужбы России действуют в рамках полномочий. Об этом в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин, комментируя сообщение о возможной прослушке Киева.

«Каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены, нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации», — сказал Нарышкин, назвав эту тему очень деликатной.

8 декабря украинские СМИ сообщали, что президент Украины лидер Владимир Зеленский еще не видел новых поправок к мирному плану из-за риска прослушки, их лично привезет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что его украинский коллега Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки. По его словам, окружение президента Украины было крайне довольно предложением Вашингтона.

Ранее мэр Львова рассказал подробности о найденном в его кабинете «жучке».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
