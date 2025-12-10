На видео попало, как самолет упал на трассу с автомобилями

В США на видео попало, как самолет упал на трассу и протаранил авто с людьми

В США самолет упал на проезжую часть. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, видно, как самолет приземляется на машину, которая едет по проезжей части. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге, а воздушное судно начинает искриться.

Инцидент произошел 9 декабря. Борт совершил аварийную посадку на загруженную трассу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry в штате Флорида. Машина оказалась на пути воздушного судна в момент приземления. В результате инцидента женщина, управлявшая автомобилем, была госпитализирована. В то же время пилот и пассажир самолета не пострадали.

