На видео попало, как самолет упал на трассу с автомобилями

В США на видео попало, как самолет упал на трассу и протаранил авто с людьми
В США самолет упал на проезжую часть. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, видно, как самолет приземляется на машину, которая едет по проезжей части. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге, а воздушное судно начинает искриться.

Инцидент произошел 9 декабря. Борт совершил аварийную посадку на загруженную трассу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry в штате Флорида. Машина оказалась на пути воздушного судна в момент приземления. В результате инцидента женщина, управлявшая автомобилем, была госпитализирована. В то же время пилот и пассажир самолета не пострадали.

До этого в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.

