Причиной аварии и пожара на Оби могли стать действия рыбаков

Действия рыбаков могли стать причиной пожара, который случился на реке Обь из-за аварии на подводном нефтепроводе. Об этом в соцсетях заявил один из очевидцев произошедшего. Его слова приводит РЕН ТВ.

По словам мужчины, которого зовут Сергей, он вместе с товарищем рыбачил и стал свидетелем ЧП. «Ждали его на середине Оби, на наших глазах рвануло. Снегоход ехал», — написал очевидец в соцсети.

Он рассказал, что причиной аварии и последующего пожара могла стать искра от снегохода «Буран», попавшая на пленку нефтепродуктов.

Ранее пожар под Нижневартовском, который произошел 6 марта из-за аварии на подводном нефтепроводе, был локализован. В результате инцидента пострадал один человек.